Fedez a sorpresa in Veneto, sale in ciabatte sulla Porsche e va a pranzo sulle Colline Unesco alla Locanda Sandi di Valdobbiadene

VALDOBBIADENE (TREVISO) - Fedez a sorpresa in Veneto, fa tappa per un pranzo alla Locanda Sandi e sulle Colline Unesco scatta la "caccia al rapper".

Fedez sulle Colline Unesco con il coach

Una visita di cui si sa poco, documentata solo da alcuni veloci scatti e video caricati dallo stesso Federico Lucia sulle stories del suo profilo Instagram. Poco che però è bastato a mandare in delirio i fan del cantante che, anche in questi mesi di bufera per le vicende dell'ormai ex moglie Chiara Ferragni, non hanno smesso di stagli vicino e di sostenerlo. Incrociando le stories di Federico con quelle del coach dei vip esperto in numerologia antica, Alberto Ferrarini, sembra che i due fossero insieme a Villa Sandi, forse per continuare il percorso ormai iniziato diverso tempo fa.

Gli indizi sui social

Sul suo profilo, il rapper milanese ha pubblicato uno scatto dalla veranda della Locanda Sandi con i tavoli già allestiti per il pranzo e curati nel minimo dettaglio, dai piatti floreali fino ai tovaglioli color glicine. E, poco prima, un breve video di lui, rigorosamente in ciabatte, che sale su una Porsche dove si intravede uno sfondo verde fatto di fitte e alte piante. Nessun dettaglio ulteriore su menù e su chi era con lui. Ma i fan si sono subito dati da fare per cercare di ricostruire i movimenti di Fedez nel tentativo di incontrarlo, scambiarci due parole, scattare una foto con lui e magari avere la possibilità di dargli quella "pacchetta sulla spalla" che finora gli hanno dato solo attraverso lo schermo, anche dal vivo.