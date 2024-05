Papa Francesco scherza: «Non pregate contro di me come fanno lì...»

Intervenendo alla seconda giornata degli Stati Generali della Natalità, a Roma, Papa Francesco ha scherzato con i presenti sulla richiesta di pregare per lui, ma "non contro" come potrebbe fare, ha alluso raccontando una piccola vicenda personale, qualcuno in Vaticano.

Papa Francesco e i complotti in curia. «Un'anziana ad un audienza mi disse che là dentro pregano contro di me»

"Pregate per me, a favore e non contro.

Una volta - ha detto - stavo finendo un'udienza e a venti metri, dove c'era la rete, c'era una vecchietta, piccolina, occhi bellissimi. Dice 'vieni, vieni...', simpatica. Mi sono avvicinato: 'Lei signora come si chiama?'. Mi ha detto il nome. 'E quanti quanti anni ha?'. 'Ottantasette'. 'Ma cosa fa, cosa mangia per essere così forte?'. 'Io mangio i ravioli, li faccio io' e mi ha dato la ricetta dei ravioli. E poi ho detto: 'Ma signora, per favore, preghi per me'. 'Lo faccio tutti i giorni'. E io per scherzare dissi 'ma preghi a favore, non contro...'. E la vecchietta sorridendo mi disse: 'Stia attento Padre, contro gli pregano lì dentro...'. Furba eh! Un po anticlericale...", ha concluso il Papa.