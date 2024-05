Spezia-Venezia: l'ora della verità. Per realizzare iI sogno serie A i lagunari costretti a vincere e sperare che il Como non ottenga 3 punti

È l'ultima giornata di campionato di Serie B, prima che prendano vita spareggi playoff e playout, e il Venezia calcio ha ancora la possibilità di qualificarsi direttamente alla prossima Serie A. Per farlo però occorre necessariamente battere lo Spezia, che a sua volta si gioca la salvezza diretta senza passare dai playout. La vittoria potrebbe tuttavia non bastare: i lagunari devono sperare che il Como non vinca in casa contro il Cosenza, che però non ha più nulla da chiedere a questo campionato. In ogni caso, si prevedono grandi emozioni per questo finale di regular season con tutte le gare in contemporanea, a partire dalle 20.30.

LIVE MATCH