Contributo d'accesso a Venezia, la video-guida per registrarsi ed effettuare il pagamento prima della visita alla città d'acqua

VENEZIA - Contributo d'accesso al via. Da giovedì 25 aprile per visitare la città d'acqua i turisti giornalieri dovranno dimostrare di essersi registrati al portale del Comune di Venezia ed aver pagato il ticket di 5 euro.

A meno che non si rientri nelle categorie esentate.

La sperimentazione durerà fino al 14 luglio con 29 giornate interessate. Cosa fare dunque? Sia gli esenti che i paganti devono accedere al sito cda.ve.it e registrarsi rispettivamente nella sezione Esenzioni o Pagamento del contributo.

Ma chi sono gli esenti?

Forze dell'ordine

Minori

Disabili

Studenti

Lavoratori

Residenti in Veneto



Per i veneziani invece basterà mostrare un documento di identità. I turisti con obbligo di pagamento sono quelli che provengono da un'altra regione e non pernottano in strutture ricettive in cui si paga già la tassa di soggiorno.

Il qr code dovrà essere esibito dalle 8.30 del mattino alle 16. Poi il centro storico torna free. (servizio di Emiliana Costa)