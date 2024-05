Contributo d'accesso in calo oggi, 2 maggio, con 15mila paganti. Controllate quasi 12mila persone

VENEZIA - Ottava giornata oggi - 2 maggio - per il contributo di accesso a Venezia: si sono infatti registrati 15.077 paganti, in calo rispetto al dato di ieri.

Da considerare - secondo il Comune di Venezia - che questo dato sovrappone diverse categorie: arrivi, alloggiati e partenze. Gli esenti perché residenti in Veneto o nella Città metropolitana sono stati 3.047. Confermati nei numeri complessivi, in quanto sono condizioni permanenti e quindi hanno un voucher fino al 14 luglio, studenti (16.103), lavoratori (22.785) , proprietari di immobili che pagano l'IMU o i titolari di contratti di locazione che non hanno spostato la residenza nella Città antica (6.811), nonché per i parenti (2.398).

Richieste di esenzione «per altri motivi» sono a quota 972 e «per invitare conoscenti» 1.551. I controlli svolti hanno verificato in totale 11.890 Qr-code, senza rilevare particolari criticità.