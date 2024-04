VENEZIA - Dopodomani si parte con la sperimentazione del contributo d'accesso. E sarà una giornata campale, perché a Venezia arriverà una moltitudine di turisti giornalieri per il 25 aprile chi per partecipare alle celebrazioni, chi semplicemente per farsi la gita nella prima giornata del ponte “fantozziano” (per certe tipologie di lavoro basteranno un paio di giorni di ferie per stare a casa una settimana) che vedrà domenica la visita di Papa Francesco e mercoledì di nuovo il primo maggio.

I controlli saranno effettuati in questo momento solo all’origine e quindi ai varchi che sono in fase di posizionamento a piazzale Roma (terminal automobilistico) e davanti alla stazione ferroviaria, oltre che in riva degli Schiavoni, dove approdano i battelli carichi di turisti provenienti dal litorale di Cavallino, da Fusina e dal Tronchetto che vogliono visitare San Marco. A tutti costoro potrebbe essere chiesto di esibire il voucher che provi il pagamento oppure l’esenzione.