Contributo d'accesso a Venezia, Brugnaro: «Abbiamo visto turisti alzare il Qr code felici di aver pagato». Il videoracconto del primo giorno

VENEZIA - Venezia 25 aprile 2024, il giorno X è arrivato.

Al via dalle 8.30 del mattino fino alle 16 il contributo d'accesso per i turisti giornalieri che vogliono visitare la città d'acqua. Cinque euro per chi viene da fuori regione, mentre l'esenzione con obbligo di registrazione per una serie di categorie: forze dell'ordine, minori, disabili, studenti, lavoratori, residenti in Veneto.

Ma come è andato il primo giorno di controlli? I primi varchi che incontrano i turisti sono in piazzale Roma e fuori alla stazione ferroviaria. Qui gli steward del Comune controllano il Qr code e chi ne è sprovvisto viene indirizzato negli appositi gazebo per pagare il contributo o ricevere l'esenzione. A poter elevare le sanzioni gli steward in pettorina arancio, dirigenti comunali.

La misura varata dall'amministrazione Brugnaro divide i turisti. Se in tanti ne lodano la velocità di registrazione e l'obiettivo di tutela della città, c'è chi storce il naso per il costo.

Ai veneziani ovviamente non è richiesta registrazione. Basterà esibire un documento di identità. In ogni caso, il varo del contributo non ha frenato l'arrivo dei turisti che come ogni 25 aprile invadono la città. Complice anche una bella giornata di sole.

«Abbiamo visto i turisti esibire il Qr code felici di aver pagato - spiega il sindaco Luigi Brugnaro -. Il rispetto chiama rispetto, Venezia è una città inclusiva. Non vogliamo finire come Barcellona dove i residenti appendono alla finestra le lenzuola con scritto 'tourists go home'. E per il prossimo anno potremmo prevedere delle tariffe differenziate a seconda dei giorni, dai 2 ai 5 euro».

In mattinata 300 manifestanti partiti da piazzale Roma hanno sfilato contro il contributo d'accesso. Con qualche momento di tensione subito rientrato. In ogni caso, secondo il Comune l'esordio del ticket è andato oltre le aspettative. Alla fine della giornata, i registrati sono oltre 113mila e i paganti 15mila 700. E in piazza San Marco si continua a festeggiare. (servizio di Emiliana Costa)