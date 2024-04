Venezia. Contributo di accesso, assalto ai gazebo per il pagamento: scontri tra polizia e no-ticket

VENEZIA - È assalto al gazebo per pagamento o esenzione dal contributo di accesso all'esterno della stazione ferroviaria di Venezia. Per la nuova misura, un gruppo di manifestanti si è radunato e ha marciato nei pressi di Piazzale Roma. Contestualmente, sono nati anche alcuni piccoli scontri con le forze dell'ordine.

Ai tanti turisti e pendolari della vacanza si aggiunge la schiera dei giornalisti giunti da gran parte del mondo per studiare il primo "biglietto" pensato per visitare una città. Serrati i controlli che portano ai "corridoi" per accedere al vicino ponte degli Scalzi o alla Lista di Spagna passaggi obbligati per San Marco, oggi è la sua festa: è il Patrono di Venezia.

C'è un po' di stupore, pochi quelli che erano preparati ad una macchina così imponente ad uno dei principali terminal della città ma nessuno si lamenta.

Divisi i turisti, con esenzione o meno. sull'obolo da pagare. Una famiglia pugliese ospite di familiari in Veneto è esente ma deve registrarsi. Sbuffano alla macchinetta per registrarsi, qualcosa non torna, chiedono aiuto all'assistente e intanto commentano «non è giusto pagare o essere registrati» ma all'obiezione sui mali dell'overtourism rispondono «non è giusto neppure questo».

Unanime l'approvazione dei turisti stranieri che pagano, sono soprattutto americani, francesi e spagnoli. «Il problema lo abbiamo capito, l'Italia è fatta di città antiche - dice una signora americana giunta da Firenze -, non c'è nulla di male a pagare se poi si può visitare meglio la città. Unico problema il tempo che fugge in coda, se a Firenze ce lo avessero detto avremmo magari pagato in altro modo». Imbarazzo per un gruppo di ragazze di Vicenza. Devono andare a pranzo a Pellestrina - sono esenti perché è un'isola - ma non sanno se devono registrarsi o meno, cercano informazioni sui totem ma vengono subito rapite da una tv per un intervista.