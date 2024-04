VENEZIA - Quest’anno il 25 Aprile rischia di essere una data “divisiva” per Venezia: non solo per le consuete polemiche che animano ogni anno questa ricorrenza ma anche perché in città sono previsti diversi appuntamenti che potrebbero arroventare il dibattito su temi già sufficientemente “caldi”. E se pensiamo che, appena tre giorni dopo, è prevista la visita del Papa a Venezia, la situazione in città sul fronte della sicurezza è quantomai delicata.

GLI APPUNTAMENTI

Il 25 Aprile a Venezia sarà il giorno zero del ticket, già contestato nei mesi scorsi dall’opposizione: e le tante associazioni, comitati e organizzazioni nonché semplici cittadini non si faranno sfuggire l’occasione del giorno dell’entrata in vigore per manifestare il loro dissenso per questa misura. Giovedì a Venezia sono previste alcune iniziative che potrebbero mettere in allerta amministrazione e forze dell’ordine sul fronte sicurezza. Oltre alla manifestazione contro il ticket organizzata da Associazione sociale per la casa, Tutta la città insieme, Forum per Mestre e Venezia, con l’adesione, tra gli altri, del movimento No grandi navi, i comitati Danni da movida e Waterfront, ci sarà inoltre la consueta sfilata di Anpi, con la partecipazione dell’amministrazione comunale, anche attraverso il ghetto ebraico. Un appuntamento “istituzionale” nel quale potrebbero però confluire anche contestatori, che potrebbero approfittare del passaggio nel ghetto per manifestare in favore della Palestina. Al momento non ci sono avvisaglie di cortei “contrari” in questo senso, fanno sapere dalla Questura e dalla Prefettura, ma l’allerta è sempre alta e l’obiettivo è garantire il tranquillo svolgimento di tutte le iniziative previste per il 25 aprile.