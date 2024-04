VENEZIA - Sta proseguendo celermente l’allestimento delle biglietterie e dei varchi nei terminal principali di piazzale Roma (automobilistico) e di Santa Lucia (ferroviario) di Venezia. Dovrà essere infatti tutto pronto per giovedì mattina, quando i visitatori giornalieri dovranno dimostrare di essersi registrati al portale del Comune di Venezia ed, eventualmente, aver pagato il Contributo d’accesso, fissato per questa sperimentazione tra aprile e luglio, in 5 auro per tutti. Per “tutti” si intende ovviamente tutti coloro che non risiedano nella regione Veneto o non rientrino in una delle numerosissime fattispecie di esenzione. In questo caso, il voucher digitale con il codice Qr sarà rilasciato senza pagare nulla, ma bisognerà averlo comunque con sè perché i controlli ci saranno, anche se non potranno riguardare la totalità dei visitatori.