MESTRE - ​Condominio Bandiera, incendio in una soffitta: arrivano 4 mezzi dei vigili del fuoco con l'autogru. Un rogo in un vano tecnico ha fatto scattare l'allarme oggi, martedì 16 aprile, intorno alle 14.30. È accaduto a Mestre in via Rampa Cavalcavia al condominio Bandiera. Sul posto i vigili del fuoco con quattro mezzi e l'autogru. Non ci sarebbero persone coinvolte.

Il condominio Bandiera è tristemente noto alle cronache per l'omicidio dell'ascensore dello scorso 9 agosto e per l'assedio degli sbandati denunciato più volte dagli inquilini. E proprio le soffitte sono state prese più volte d'assalto da tossicodipendenti per bivaccare.