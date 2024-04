MESTRE - Si ripete lo stesso copione anche questo 1. maggio, centri commerciali aperti ma con l’eccezione della ristorazione e del settore “entertainment” che protraggono l’orario anche fino a mezzanotte. Si fermano solo i supermercati Coop e Alì nella grande distribuzione organizzata. L’inaugurazione della pista di go-kart al centro commerciale Porte di Mestre, cinquemila metri quadrati tra rettilinei, curve e persino un ponte dove le vetture sfrecciano, rappresenta una forma di “intrattenimento leggero” ed evasione tali da attrarre numerose persone.



GLI IPERMERCATI

Nel sito del centro commerciale è presente una specifica sezione dedicata all’intrattenimento. Nel giorno della festa dei Lavoratori, come è avvenuto il 25 aprile, la galleria e l’ipermercato saranno aperti dalle 9 alle 20.30, la ristorazione dalle 9 alle 23, mentre l’area divertimento chiuderà alle 24, anziché alle 23 come negli altri giorni. «L’affluenza nella pista di go-kart e nella sala giochi è positiva – racconta Antonio Impedovo, direttore del Centro Porte di Mestre -. Si tratta di un’attrattiva che coinvolge famiglie e ragazzi. Gruppi di amici prenotano per fare gare, mentre dal punto di vista personale credo sia un’alternativa al “fare squadra”. Arriviamo da un retaggio storico, cui siamo stati sempre aperti negli anni. Vediamo che le persone rispondono bene, come se fosse domenica. Anche il 25 aprile è andato bene, soprattutto perché la ristorazione è un supporto importante alla leva dell’intrattenimento. Siamo come la multisala di un cinema: lavoriamo per dare un servizio ai clienti che nei giorni di festa vogliono fare qualcosa di diverso dallo stare in casa, desideri che ristorazione e intrattenimento esaudiscono».

Alla Nave De Vero la galleria dei negozi sarà aperta regolarmente dalle 10 alle 21, il settore dedicato a bar e ristoranti (“food court”) fino alle 22 come anche “Primark”, il brand irlandese (una superficie di 4.600 metri quadri, con assortimento per donna, uomo e bambino, più accessori per la casa) inaugurato un anno fa. Anche al Valecenter i ristoranti al primo piano chiuderanno alle 21, mentre i negozi alle 20. Non fa eccezione il centro: porte aperte dalle 10 alle 20 anche al Centro Le Barche. Anche l’Outlet di Noventa di Piave sarà aperto dalle 10 alle 20. Saranno chiusi solo tutti i punti vendita di Coop Alleanza 3.0 (supermercati e Ipercoop) e di Alì, come durante il 25 aprile per la Festa della Liberazione. Non si tratta solo di ricorrenze storiche, ma anche momenti di riflessione sui principi di «libertà, giustizia sociale e democrazia». Questi principi sono particolarmente sentiti e valorizzati all’interno della Cooperativa e della catena padovana, che vedono nella loro celebrazione non solo un dovere civico, ma anche un diritto.