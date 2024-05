Disagi alla circolazione ferroviaria tra Venezia e Mestre: una trentina di treni si fermano in terraferma o non partono da S. Lucia Ecco quali

VENEZIA - Tra giovedì e domenica potranno verificarsi piccoli disagi alla circolazione ferroviaria nella tratta compresa tra le stazioni di Venezia Santa Lucia e di Venezia Mestre. Una trentina di treni si fermeranno a Mestre o non partiranno da Venezia. Le Ferrovie dello Stato hanno reso noto che tra il 16 e il 19 maggio la circolazione potrà subire alcune modifiche a causa di alcuni interventi di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura. Ad operare sarà la Rete ferroviaria italiana, la società capofila del Polo infrastrutture del gruppo Fs italiane, che ha fatto sapere come la fascia oraria dedicata ai lavori sarà tra le 9.30 e le 12.30.

Al di fuori di questo lasso temporale non cambierà nulla, i treni saranno regolari, salvo, ovviamente, problemi non preventivati. A subire le modifiche interessate saranno circa una trentina di treni che operano nelle direttrici tra Belluno e Venezia, Trieste e Venezia (comprese anche le tratte intermedie, come ad esempio Portogruaro-Venezia), Udine e Venezia (ma anche Conegliano o Sacile), Bassano e Venezia.

Non saranno esclusi regionali lenti che collegano il capoluogo regionale con Bologna e Verona, mentre la domenica le difficoltà varranno anche per i regionali veloci. Si tratta di provvedimenti che quindi faranno sì che alcuni treni non arriveranno a Venezia, mentre altri saranno originari da Mestre. Il tutto, al fine di non congestionare eccessivamente il traffico in entrata e in uscita da Venezia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli operai che adegueranno così l’infrastruttura esistente.

La tratta del ponte della Libertà, così come quella immediatamente più vicina alla stazione di Mestre sarà più “snella” dal punto di vista della circolazione. Ai passeggeri sarà comunque garantito l’accesso o la partenza da Venezia Santa Lucia grazie agli altri mezzi che viaggeranno regolari. Ferrovie dello Stato non è entrata nel dettaglio dei treni interessati, spiegando però che: «Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati saranno disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie». Tomaso Borzomì