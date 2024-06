MESTRE - «Pochi 16mila posti? Secondo me la capienza è buona, equilibrata: semmai la speranza è che siano tutti occupati da abbonati, è questo l'obiettivo a cui bisogna davvero puntare». Tolta la maglia da tifoso del Venezia con cui ha festeggiato sino a tarda notte la promozione, Andrea Tomaello, vicesindaco e assessore allo Sport, torna a vestire i panni del politico. E risponde alle preoccupazioni manifestate dal presidente del club Duncan Niederauer rispetto alla capienza del nuovo stadio previsto a Tessera nell'ambito del Bosco dello Sport, che rischia di essere insufficiente a fronte dell'ondata di entusiasmo che ha travolto i tifosi.

CAPIENZA BLOCCATA

Ovvio che lo stadio in terraferma, grazie alla maggiore facilità di essere raggiunto e alla possibilità di contare su un bacino di utenza ampio come l'intera area metropolitana, dove risiedono circa 850mila persone, porterà molti più spettatori rispetto allo storico impianto di Sant'Elena. Ma Tomaello stoppa subito l'ipotesi di un ampliamento in fase di progettazione definitiva, anche perchè significherebbe rivedere la spesa già messa da tempo a bilancio dal Comune. E semmai starà al Venezia, una volta che si sarà aggiudicato la gara per la gestione dello stadio, provvedere a un eventuale aumento della capienza, se possibile. E naturalmente a sue spese. «Ringrazio il presidente Niederauer per quanto sta facendo - dice Tomaello - e per l'impegno anche economico con cui sostiene il Venezia. Lo stadio da 16mila posti l'abbiamo ritenuto una scelta equilibrata, un punto di mediazione tra le capacità del territorio, i costi da sostenere e la possibilità di ospitare incontri di alto livello. Non dimentichiamo che è un impianto, per dimensioni e capacità, di categoria Uefa1: significa che si potranno giocare partite amichevoli della nazionale, ma anche gare di semifinale di Champions League. Adesso siamo in attesa di ricevere entro fine ottobre il progetto definitivo dall'associazione di imprese, che da quanto so non prevede un impianto modulabile. Tra poco partirà invece la gara pubblica per l'assegnazione della gestione: a quel punto, chi la prenderà potrà fare delle valutazioni e in caso proporre un piccolo aumento. Sempre nei limiti tecnici dell'impianto e mettendo le risorse per realizzarlo, perchè il nostro è un budget ormai definito e limitato».

AL GREZZO

Insomma, oltre i 16mila posti previsti, tutti coperti, difficilmente si potrà andare. E semmai spetterà al Venezia l'onere del "ritocchino" all'insù. Così come tutte le migliorie interne, come le aree per l'hospitality: «Noi diamo lo stadio "al grezzo" - precisa Tomaello - gli interventi per arricchirlo e migliorarlo saranno a carico di chi ne avrà la gestione, come per l'Arena. Ormai grandi stadi con risorse pubbliche non se ne fanno da nessuna parte, a meno che non parliamo di grandi metropoli. Sarà uno stadio bellissimo, all'avanguardia, i progettisti sono gli stessi che hanno realizzato l'Aviva Stadium di Dublino, dove l'Atalanta ha giocato la finale di Europa League». E non lo preoccupa il prevedibile maggior numero di spettatori al seguito del Venezia: «Certo il pubblico aumenterà in terraferma, ma non credo tanto da rendere l'impianto insufficiente - conclude Tomaello -. Quest'anno al Penzo il sold out lo abbiamo visto ai playoff, ma in campionato non c'era mai il tutto esaurito. Vero che ora c'è entusiasmo e questo va coltivato, attirando anche nuovi appassionati, ma il bacino dei tifosi del Venezia non ha mai avuto numeri troppo elevati. Meglio uno stadio più piccolo ma sempre pieno, che uno grande e mezzo vuoto. Bisognerebbe puntare ad avere 16mila abbonamenti: quello sarebbe un grande successo».