Matrimoni inglesi: un'ottima occasione per sfoggiare - ancora - abiti floreali, cappellini estrosi e colori d'impatto. Alle nozze di Hugh Grosvenor, duca di Westminster, e Olivia Henson, non ci sarà stata tutta la famiglia reale ma di certo le invitate appartenenti alla nobiltà che conta non si sono fatte scappare l'occasione per tirare fuori abiti all'ultimo grido. Ecco le nostre pagelle dei look.