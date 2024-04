Stadio e arena "aperti" alle società veneziane

VENEZIA - Il nuovo stadio e la nuova arena-palasport, realizzati con fondi pubblici, sono un patrimonio di tutta la Città metropolitana e non monopolio di una sola società. Per essere chiari: no a impianti utilizzati in via esclusiva da Reyer come fossero strutture di proprietà, tanto per intenderci, ma gestiti in modo "aperto" per tutte quelle società professionistiche che avranno mezzi e necessità di un impianto di medie-grandi dimensioni. Anche se è chiaro che, con due squadre ai vertici dello sport (Venezia in lotta per la A e Reyer tra le prime di Lega A di basket), saranno loro a utilizzarli in via prevalente.