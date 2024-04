E' morto l'architetto Plinio Danieli: ideò la nuova Mestre, città d'acqua

MESTRE - E' morto l'architetto Plinio Danieli, classe '39, autore di progetti importanti per lo sviluppo urbanistico di Mestre dagli anni 80 in avanti: tra i progetti più noti l'hotel Laguna Palace in viale Ancona o il passaggio sopra il canal Salso e in collegamento con via Sansovino o anche, in precedenza, l'edificio direzionale-commerciale noto come "Terraglio1". Di rilievo l'idea di nuova città d'acqua avuto dall'architetto Danieli con i fratelli, grazie al prolungamento del Canal Salso fino a via Torino dove sono sorti, tra l'altro, la grande darsena, parcheggi sotterranei, l'albergo-residence Laguna Palace e il ponte di collegamento con via Forte Marghera. Determinante il suo contributo anche per la nascita del distretto museale M9. Da via Torino alla zona di Auchan e fino a Panorama, Plinio Danieli è l’architetto che ha visto lontano e ha programmato lo sviluppo della città in zone che venivano considerate periferia e da anni sono il cuore delle attività del terziario.