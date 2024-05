MOGLIANO – Quattro furti ad altrettante aziende nella stessa notte. E nella stessa zona industriale di Mogliano. La banda che è entrata in azione era organizzata, probabilmente bene informata. E talmente veloce e abile da battere sul tempo perfino i sistemi di allarme che non li ha scoraggiati.

La serie di razzie è avvenuta la notte tra lunedì e martedì, lungo le vie Torricelli e Da Vinci. Ad essere prese di mira l’azienda di arredamenti class srl, in via Torricelli e una di lavorazioni meccaniche Ovem con sede in via Da Vinci. Bersaglio dei ladri anche la sede di Veritas, sempre in via Torricelli, e la Garage sas.

IL MODO DI AGIRE IDENTICO

Identico il modo di operare. I ladri si sono introdotti all’interno delle ditte forzando le porte di accesso. Poi, una volta superata la prima barriera, hanno raggiunto gli uffici sottraendo denaro, computer e quanto riuscivano ad arraffare nel più breve tempo possibile. Per poi dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. I malviventi non si sono scomposti quando, alla Class srl, hanno sentito che suonava l’allarme. «Sono entrati da dietro, passando attraverso un campo. Hanno forzato il portone e sono piombati dentro. Non si sono impauriti quando hanno sentito l’allarme suonare. Sono penetrati nell’ufficio dove c’erano contanti, assegni per pagare fornitori e dipendenti. Ma anche ori, orologi, una borsa Vitton. Hanno razziato tutto. In fretta perchè la sicurezza che è subito intervenuta non è riuscita a individuarli. Ci hanno portato via tutto. L’ammontare sarà di almeno 20mila euro. Ma dobbiamo ancora finire l’inventario» dicono i titolari della società. E aggiungono: «La nostra ditta è dotata di due allarmi, c’è la vigilanza privata. Pensavamo di essere in una botte di ferro e avevamo portato in ditta anche alcuni effetti personali, come gli ori o le borse» concludono, amareggiati, i titolari. Che hanno un dubbio: «Sono stati troppo veloci a dirigersi dove sapevano che tenevamo soldi e ori. Non si sono fatti intimorire dall’allarme. Per noi, sapevano esattamente cosa fare, come muoversi e dove trovare il bottino».

FUORI USO

In via Da Vinci, alla Ovem, i malfattori hanno manomesso le telecamere di videosorveglianza presenti e hanno portato via soprattutto computer e contanti. Stesso sistema messo in pratica anche da Veritas, dove i ladri, una volta che sono riusciti a entrare passando dalla porta posteriore, hanno razziato soprattutto laptop e computer dimostrando di prediligere il bottino informatico che, molto probabilmente, ha già un acquirente oltre frontiera. Poi, sono penetrati alla Garage sas e alla falegnameria Bonazza. Luca Bonazza, uno dei titolari, sbotta: «Siamo stati derubati venti giorni fa e la notte scorsa. Non sappiamo più che fare oltre a mettere allarmi e puntare sulla sicurezza privata».

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato indagini. In questo caso saranno preziose le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aiutare a dare un volto e un nome alla banda di malfattori che gli inquirenti presuppongono sia la stessa per tutti i colpi.

Ieri, a Mogliano, non si parlava d’altro. Nei bar della zona industriale messa sotto scacco dai ladri diversi i commenti di fastidio e rabbia. Perfino al bar da Max non si parlava d’altro. «Il furto è un reato odioso e quattro aziende svaligiate in una notte sola sono davvero troppe» hannod etto alcuni avventori.