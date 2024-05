TREVISO - È stata un’iniziativa “estemporanea” della professoressa, che ora sarà al centro di un procedimento disciplinare. E’ la conclusione alla quale sono giunti gli ispettori ministeriali inviati alla scuola media Felissent di Treviso con l’obiettivo di fare chiarezza sulla scelta dell’insegnante che ha “censurato” Dante per non offendere la sensibilità di due famiglie musulmane.

«È emersa l'estemporaneità dell'iniziativa della docente, non concordata né con il dirigente scolastico né con il consiglio di classe – fanno sapere in una nota dal ministero dell’Istruzione – e non coerente con la programmazione che la stessa docente ha presentato relativamente alla sua materia». Il procedimento disciplinare verrà gestito dall’ufficio scolastico di Treviso. «Ricordo che in ogni caso non sono ammesse, se non nei casi espressamente previsti dall'ordinamento, deroghe alla programmazione relativa alla propria disciplina», sottolinea il ministro Giuseppe Valditara.

IL PROVVEDIMENTO

Quale potrebbe essere l’esito del procedimento? «Sarà proporzionato alla reale portata dell’errore – filtra dagli ambienti scolastici – che di certo non dimostra alcuna presunta inadeguatezza rispetto al ruolo di insegnante». Una sottolineatura non fatta a caso. A scuola si tende a inquadrare lo scivolone dell’insegnante come un peccato veniale. Su questa base, la vicenda potrebbe chiudersi con un semplice richiamo. Già da qualche settimana, tra l’altro, la professoressa è a casa in malattia a causa di alcuni problemi di salute. Ormai non mancano che otto giorni alla fine dell’anno scolastico: l’ultima campanella risuonerà l’8 giugno. E a questo punto potrebbe tornare in classe direttamente a settembre.

POLEMICA POLITICA

Il vicepremier Matteo Salvini, però, rincara la dose. «Il poeta più grande del mondo escluso nel nome del politicamente corretto? Houston abbiamo un problema – dice – tradotto: o l’Europa si ricorda chi siamo e da dove veniamo o l’Europa da qui pochi anni non sarà solo una colonia industriale degli altri Paesi, ma anche una colonia culturale di altri Paesi e io questo non lo accetto».

«Se qualcuno pensa di cancellare Dante dai programmi scolastici, quel qualcuno è fuori posto o meglio è nel Paese sbagliato – aggiunge l’ex premier Matteo Renzi – si può discutere di tutto, ma Dante Alighieri non si tocca». Guido Bertolazzi, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Treviso, ci mette il carico nei confronti della prof: «Ha sbagliato mestiere. Potrebbe fare qualsiasi cosa, tranne avere un ruolo nella formazione dei giovani».

ASPETTO TECNICO

Ma dall’istituto comprensivo Felissent pongono l’accento sulla questione tecnica. «E’ stato fatto un errore di procedura – specificano dalla scuola – prima di chiedere alle famiglie se erano d’accordo che i loro figli studiassero la Divina Commedia, la docente avrebbe dovuto concordare l’iniziativa con la dirigente scolastica, che è l’unica figura chiamata a gestire i dati sensibili e ad autorizzare la raccolta di eventuali consensi informati, quando previsti». Invece lo scorso gennaio Luciana Berton, 63 anni, professoressa di italiano, storia ed educazione civica, ha tirato dritto facendo recapitare ai genitori degli alunni già esonerati dall’ora di religione l’invito a esprimersi sulle lezioni dedicate a Dante. Due famiglie hanno fatto sapere di considerarlo offensivo per la loro cultura. A pesare, dal loro punto di vista, è stato anche il fatto che il Sommo Poeta ha inserito Maometto all’Inferno. E l’insegnante, di conseguenza, ha esonerato i due ragazzi dallo studio di Dante, prevedendo un’attività parallela su Boccaccio. «La professoressa ha agito così perché in passato aveva già ricevuto lamentele in contesti simili – tirano le fila alcuni genitori – i primi a essere dispiaciuti per quanto sta accadendo sono i ragazzi: sono molto affezionati all'insegnante».