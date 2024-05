NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Ladri nella sede dismessa di Casa Zero: rubate caldaie, pompe di calore e materiale edile per 35mila euro, è caccia ai banditi. La denuncia è stata sporta dal curatore fallimentare dell'azienda con sede in via Priula a Nervesa della Battaglia dopo che si è accorto che tra la fine di aprile e ieri, 14 maggio, ignoti sono entrati nella struttura dismessa e hanno portato via diverso materiale dalla società indagata per dei lavori legati al bonus 110% che non avrebbe però mai svolto o mai portato a termine.

L'udienza per la liquidazione

Un buco da 12,4 milioni di euro con 622 creditori presenti a battere cassa. Questi sono i primi numeri relativi all’udienza per la liquidazione giudiziale, dello scorso giugno, del Gruppo Zero, azionista per quasi il 50% del Consorzio Casa Zero, realtà che si occupava di effettuare i lavori di ristrutturazione di abitazioni private garantendo i benefici del Superbonus 110%. Lavori che, però, o non sono stati effettuati o sono stati lasciati a metà, creando un effetto a catena che ha mandato in tilt la società di Nervea della Battaglia (e tutte quelle a lei collegate, ndr) e che ha lasciato centinaia di committenti con il cassetto fiscale svuotato e l’abitazione da ristrutturare ancora in alto mare. Con lo spettro che l’Agenzia delle Entrate, a conti fatti, finisca per chiedere a loro il mancato incasso da parte dello Stato.