NERVESA - Colpito da un fulmine mentre monta il tendone di uno stand della sagra di Bidasio. E' successo oggi pomeriggio a Nervesa della Battaglia. Ferito in modo serio, ma non in pericolo di vita, un volontario di 56 anni trasportato d'urgenza all'ospedale di Montebelluna. Ha riportato lesioni a una gamba.