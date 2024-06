TREVISO La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del 22enne alla guida del furgone che, lunedì in tarda mattinata, ha travolto Giulia Mori. Un atto scontato, ma l’ipotesi di reato è cambiata ieri dopo l’annuncio della morte della donna: da lesioni l’accusa è diventata, appunto, omicidio stradale. La dinamica dell’incidente è, in linea di massima, molto chiara: il furgone del 22enne proveniva da Villorba e, per motivi ancora tutti da chiarire, è uscito di strada all’altezza del ponte sul Botteniga piombando sulla ciclabile e travolgendo Giulia e la sua bicicletta senza mai perdere velocità. Una sbandata improvvisa, ma non accompagnata nemmeno dal tentativo di una frenata. Sul momento l’ipotesi è che l’autista abbia avuto un malore, ma nelle ultime ore si fa sempre più strada il sospetto che in realtà alla base di tutto ci sia la distrazione, probabilmente l’uso dello smartphone alla guida. Nessuna ipotesi viene tralasciata ed è stata anche predisposta l’autopsia sul corpo della donna.

GLI APPROFONDIMENTI

Le indagini sono state affidate al Polizia locale di Treviso, intervenuta con due pattuglie sul luogo dell’incidente sia per regolare il traffico in un punto molto delicato ma soprattutto per eseguire tutti i rilievi. L’ufficio infortunistica, specializzato in casi come questi, è al lavoro per mettere assieme i tasselli di una vicenda che ha ancora dei lati oscuri. Nei prossimi giorni verranno eseguiti tutti gli accertamenti del caso mente si attendono gli esiti dei test tossicologici sul 22enne conducente del furgone. I mezzi coinvolti non sono stati sequestrati ma molto probabilmente verrà fatta un’analisi accurata anche sul furgone, rimasto semi distrutto prima per impatto violentissimo contro la donna, poi contro il guardrail e infine dal “tuffo” nelle acque del Botteniga, da dove è stato recuperato non senza difficoltà. E ieri i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono tornati nel Botteniga ritrovando anche la bicicletta di Giulia. Altri elementi importanti emergeranno dall’esame delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, presenti lungo la strada. Vengono ritenute fondamentali per capire prima di tutto la velocità del furgone e poi la traiettoria esatta che ha seguito prima di schiantarsi nel letto del canale. Risulta incredibile, infatti, come sia riuscito a passare esattamente tra il palo e l’albero che si trovano proprio prima del guardrail e dell’argine: avesse centrato uno dei due la marcia del furgone si sarebbe interrotta senza coinvolgere la ciclista.

LA RICOSTRUZIONE

Il cambio repentino di traiettoria del mezzo, per di più senza perdere velocità, è l’aspetto principale da chiarire. La tesi ufficiale è che il 22enne sia stato colto da un malore. Lui stesso, dopo essere uscito dall’acqua con l’aiuto di alcuni passanti, seppure ammaccato e sotto choc, ha detto di non ricordare niente. Di non essersi nemmeno reso conto di aver investito una donna. Ma l’ipotesi del malore non esclude la disattenzione. La dinamica del mezzo, auto o furgone che sia, che tampona o esce fuori di strada senza motivo apparente e senza rallentare, è una modalità tipica degli incidenti che capitano a chi si distrae utilizzando lo smartphone alla guida. Gli investigatori analizzeranno anche questo aspetto. Probabilmente agli atti saranno acquisite anche le cartelle cliniche del giovane conducente che, subito dopo l’incidente, è stato portato al Pronto Soccorso con un codice di media gravità. E, seguendo le procedure previste in casi come questi, verranno fatte anche delle analisi sul telefonino cercando di capire se è stato utilizzato o meno nei momenti dell’incidente. Le questioni da dipanare sono, come si può notare, ancora molte. Le prossime ore saranno quindi decisive per fare chiarezza.