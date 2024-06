VENEZIA - Fratelli d’Italia può ipotecare non solo la Regione del Veneto, ma anche il Comune di Venezia. Perché i risultati di queste elezioni Europee non solo confermano che quello di Giorgia Meloni è il primo partito in Veneto, come alle Politiche del 2022, ma addirittura aumenta i consensi rispetto a un anno e mezzo fa. Era al 32%, ora supera il 37,5%.

La Lega crolla al 13 per cento (aveva il 49,88 cinque anni fa), Forza Italia in terra veneta non riesce nel sorpasso, aumenta, sì, i consensi attestandosi sull’8,5%, ma è lontanissima da quel 10, 11, se non addirittura 12% accarezzato in campagna elettorale. E se mettiamo assieme i voti della Lega con quelli di Forza Italia, assieme fanno il 21%, poco più della metà di quelli di Fratelli d’Italia. E allora, con risultati del genere, chi può immaginare che Giorgia Meloni, che non governa una sola Regione in tutto il Nord Italia, l’anno prossimo possa lasciare ai leghisti o ai centristi il Veneto?