Pieve di Soligo. Fulmine colpisce un hotel e causa un incendio. Paura e danni ma nessun ferito

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Fulmine colpisce un hotel e causa un incendio. Attimi di forte apprensione stamattina, 10 giugno, all'Albergo Loris di via Suoi, a Pieve di Soligo. Ad andare a fuoco, poco prima delle 6, è stato uno dei quadri elettrici. In quel momento, nella struttura ricettiva erano presenti due ospiti che fortunatamente non sono rimasti feriti: sono riusciti a mettersi in salvo. La saetta ha provocato danni però all'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hano spento l'incendio, e anche una pattuglia dei carabinieri.

L'ondata di maltempo ha colpito anche la Castellana e l'hinterland di Treviso, dove diversi alberi sono caduti sulle strade richiedendo l'intervento dei pompieri. A Silea una pianta è crollata in via Roma, ostruendo l'intera carreggiata della provinciale. Fortuna ha voluto che al momento del crollo non transitasse nessuno.