TREVISO - Un lungo corteo di biciclette lungo viale della Repubblica, proprio nel punto in cui martedì scorso è stata investita Giulia Mauri e proprio alle 13,20, l’ora esatta in cui è avvenuto l’incidente che è costato la vita alla 38enne trevigiana. Così la Fiab di Treviso (Federazione italiana amici della bicicletta) vuole ricordare sia la memoria della donna falciata da un furgone impazzito, sia sottolineare quanto siano poco sicure le strade per le utenze più deboli come pedoni e, appunto, ciclisti. E sulla pericolosità di Viale della Repubblica punta il dito Luigi Calesso, portavoce di Coalizione Civica. Che srotola tutta una serie di dati.

I NUMERI

«Le tavole contenute nella documentazione preparatoria del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - spiega Calesso - segnalano molto chiaramente che viale della Repubblica: a) è una strada in cui si registra un numero molto elevato di incidenti; b) il numero degli incidenti lungo il viale è in aumento; c) è elevato il numero degli incidenti che coinvolgono pedoni e ciclisti». L’analisi poi prosegue: Gli incroci con 10 e più incidenti. Dove viale della Repubblica spicca: «Le tavole con al numero 4 registrano gli incidenti stradali avvenuti nei periodi 2007-2010, 2011-2014 e 2015-2018 agli incroci in cui ne sono avvenuti almeno 10. Nel primo periodo ne sono stati registrati, come evidenzia la tabella contenuta nella tavola, 288 agli incroci dell’intero territorio comunale e 40 agli incroci lungo viale della Repubblica. Tra il 2022 e il 2014 sono stati 180 in tutto il territorio comunale e 62 lungo viale della Repubblica, nel terzo 154 in tutta la città e 47 in viale della Repubblica». La conclusione: «Tra il 2007-2010 e il 2015-2018, quindi, il totale degli incidenti è diminuito da 288 a 154, quasi dimezzato, mentre quelli registrati lungo viale della Repubblica sono aumentati da 35 a 42 (del 20%) passando dal 13,89% al 30,52% del totale. Se la lunghezza del viale giustifica l’elevato numero di incidenti, a preoccupare di più è il fatto che la rilevante tendenza alla loro riduzione nell’intero territorio cittadino non solo non sia stata registrata in viale della Repubblica che, al contrario, evidenzia il loro aumento».

LE PROPOSTE

Calesso quindi chiede «interventi che permettano proprio a chi va a piedi o in bicicletta di “avere la priorità” rispetto agli automezzi in modo da essere adeguatamente tutelato perché, come sappiamo bene, sono questi utenti delle strade i più a rischio in caso di incidenti con autoveicoli. Sarebbe utile, ad esempio, che gli incroci lungo il viale vengano dotati di “case avanzate” per i ciclisti che permettano loro di impegnare gli incroci stessi prima degli automezzi. Un secondo intervento dovrebbe essere quello di una corsia riservata agli autobus che permetta ai mezzi pubblici di muoversi più agevolmente e rapidamente, favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico locale».