Montebelluna. Ubriaco al volante di un motocarro, maxi multa per l'ultrasettantenne recidivo

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Ultrasettantenne alla guida di un motocarro ubriaco per due volte a distanza di poche ore. L'uomo è stato controllato e sanzionato una prima volta dai Carabinieri nella zona del Montello lo scorso primo maggio intorno alle 22.30 perchè aveva un tasso alcolemico, registrato dall'alcoltest, pari a 1,70 grammi per litro. Lo stesso è stato però poi avvistato alla guida dello stesso mezzo, alle 4.30 del 2 maggio da un'altra pattuglia dei carabinieri che, sempre dopo averlo sottoposto all'accertamento con l'alcolimetrico, ne ha riscontrato la positività di 1 grammo per litro.

Per lui è quindi scattata, oltre alla denuncia penale, anche una multa da quasi 2mial euro per l'utilizzo abusivo del veicolo in quanto già sottoposto a sequestro dopo il primo controllo.

I controlli

Nel montebellunese, denuncia e ritiro della patente di guida per un 29enne italiano sorpreso alla guida di autovettura in evidente stato di ebbrezza che sottoposto a controllo con alcoltest è risultato positivo con tasso alcolemico superiore a 1.10 grammi per litro. Stessa sorte per un 37enne di origini cinesi alla guida di autovettura è risultato positivo al controllo dei militari dell’Arma con tasso superiore a 1.40 grammi per litro. Un 21enne del Burkina Faso è stato sanzionato perché sorpreso alla guida con tasso alcolemico riscontrato superiore a 1.20 grammi per litro. Un 30enne controllato alla guida dai Carabinieri a Colle Umberto è risultato positivo all’alcoltest con tasso quasi pari a 0.90.