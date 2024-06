Elezioni europee. La Marca vota fratelli d'Italia, Pd secondo partito, crolla la Lega. A Treviso città i dem sono primi

TREVISO - Fratelli d’Italia primo partito in provincia col 36,75% dei voti; Pd secondo con 17,87% e Lega terza al 16,86%. Questa la fotografia dello scenario politico trevigiano scattate dalle elezioni europee. Cambiano i rapporti di forza dentro il centrodestra dove i meloniani staccano nettamente il Carroccio anche se il primo vero partito, come in tutta Italia, è l’astensione. Non dovrebbero esserci invece europarlamentari elettI.

Il più votato nella Marca è Alessandro Manera (Lega) con 13.990 (nel trevigiano batte anche il generale Vannacci), poi Andrea Zanoni (Pd) con 12.121 (ma che a livello veneto supera le 20mila preferenze). Cristina Andretta (Fi) raccoglie invece 3.081 voti. Il Pd poi ritorna primo partito nel capoluogo col 26,30% mentre Fdi è al 26,16% e Lega poco sopra il 14.