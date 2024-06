Giulia Mauri, ciclista travolta e uccisa da un furgone sulla Strada Ovest di Treviso. La Fiab organizza una "ciclabile umana" lì dov'è morta

TREVISO - Giulia Mauri, travolta e uccisa da un furgone in Strada Ovest mentre era in sella alla sua bicicletta, la Fiab pronta a fare una "ciclabile umana" per ricordarla. L'appuntamento è per il prossimo lunedì, 10 giugno, alle 13.20 in viale della Repubblica, vicino al ponticello sul fiume Botteniga, dove ha perso la vita la 38enne. «Faremo una ciclabile umana, metteremo i nostri corpi con le nostre bici lungo la linea che delimita la ciclabile per far capire a chi passa che quella è una zona dove passano persone vulnerabili che devono essere rispettate», spiega Susanna Maggioni, presidente Fiab Treviso Aps e Consigliere nazionale.

Fiab: «Viale della Repubblica pericoloso per le bici»

Giulia si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stata colpita da un furgone guidato da un 22enne. La giovane è stata spinta fino al fiume Botteniga e lì è stata trovata, sommersa dall'acqua e a pancia in giù, da un passante che, insieme ad altri, si è prodigato per portarla in salvo e praticarle le prime manovre di soccorso in attesa dei sanitari. La 38enne è morta dopo diverse ore in ospedale. «Restiamo a disposizione delle autorità cittadine per costruire insieme una viabilità migliore e più sicura e ci riserviamo di suggerire alcuni cambiamenti futuri per quel particolare tratto di strada, volti in particolare alla moderazione della velocità, accertata quale prima causa degli impatti in contesto urbano - spiega Maggioni -. Non possiamo fare commenti particolari su questa tragedia, l'accertamento delle responsabilità spetta alle forze dell'ordine e agli inquirenti. Ma noi che ci muoviamo in bicicletta sappiamo benissimo quanto sia pericoloso, specialmente in viale della Repubblica.

Ora che è stato approvato il Pums confidiamo in questi interventi di moderazione del traffico e speriamo che queste persone non abbiano più voglia di premere così tanto sull'acelleratore. Bisogna moderare la velocità e servono misure che facciano sì che le persone non si distraggano più alla guida con questo maledetto cellulare».