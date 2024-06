PADOVA - ​Follia in piazza delle Erbe, un uomo molesta due turiste toccandole. Macellaio esce per soccorrerle e viene preso a pugni. Scoppia la rissa. Alle 14 un cittadino straniero, noto in centro come mendicante, è entrato sotto al Salone per chiedere l'elemosina molestando due turiste ferme a mangiare un piatto di pasta a una bottega.

La dinamica

Lui ha iniziato a toccarle e loro hanno chiesto di smetterla, ma lo straniero ha dato in escandescenze. Un macellaio è quindi uscito dal suo box per aiutare le turiste ed è stato raggiunto da un pugno che gli ha spaccato il labbro. Il fratello è arrivato in soccorso: dopo una colluttazione il mendicante è stato bloccato in attesa della polizia che l'ha portato in questura.

Rilasciato dopo poco, lo straniero è tornato dal macellaio per minacciarlo. Il commerciante ha quindi chiamato il 113. Mentre arrivava la polizia, il mendicante ha iniziato a molestare anche gli altri commercianti e un gruppo di persone che abitualmente si ritrova nei pressi del Salone. Ne è nata una rissa, sedata dai poliziotti spruzzando lo spray al peperoncino. L'intervento è ancora in corso.