Vittorio Veneto. Raffica di incidenti: schianto auto-moto in Alemagna, ferita coppia di motociclisti e a Cozzuolo frontale tra due vetture

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Raffica di incidenti sulle strade trevigiane: a Vittorio Veneto due schianti in un'ora e diversi feriti. Sull'Alemagna, poco dopo le 16, schianto tra un'auto e una moto su cui viaggiava una coppia: entrambi i motociclisti in sella alla Triumph sono stati ricoverati all'ospedale con traumi di media gravità. Illese invece le persone a bordo della Fiat Punto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, a maggior ragione in una bella giornata di primavera in cui in tanti ne approfittano per una gita fuori porta nel Fadalto.

Un'ora dopo, verso le 17, frontale tra due auto a Cozzuolo, in via Col di Lana. Sul posto è atterrato l'elisoccorso di Treviso Emergenza. Dopo l'impatto, una delle vetture ha scavalcato il guard rail e si è fermata di taglio contro un albero a lato della carreggiata. Gli occupanti sono stati estratti dai vigili del fuoco attraverso l'unici finestrino rimasto libero.

L'altra macchin, invece, è rimasta sulla carreggiata e il conducente è uscito sulle proprie gambe.

Una domenica nera, quella di oggi 7 aprile, sulle strade della Marca. La giornata si è aperta infatti con l'incidente mortale a Castelcucco, dove un ciclista di 54 anni è stato travolto e ucciso da un'auto. La vittima è Alfredo Ceccon, operaio di Resana: stava percorrendo via Santa Lucia, la strada che collega Pederobba a castelcucco insieme ai compagni di squadra di R2 Team Resana.