Grave incidente sulla Sr 307, dove saltò in aria il velox. Probabile causa l’alta velocità, un ferito e traffico in tilt

CADONEGHE - Grave incidente stradale ieri notte 27 aprile alle 23,30 lungo la Sr 307, proprio all'altezza del rilevatore di velocità di Cadoneghe che la scorsa estate qualcuno a fatto saltare in aria. Secondo un primo riscontro raccolto dai carabinieri della Compagnia di Padova si sono scontrate una Ford e una Bmw.

Cosa è successo

L'impatto sarebbe scaturito a causa dell'eccessiva velocità, ma gli inquirenti non escludono neppure una banale disattenzione. Sul luogo dello schianto si sono formate lunghe code per oltre un'ora. Uno dei coinvolti è stato stabilizzato dal personale medico del Suem 118 e trasportato in ospedale a Padova in media gravità. Da quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita. I conducenti coinvolti nello schianto come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Sull'area dell'incidente si è formato

un capannello di curiosi che si è voluto sincerare di quanto fosse accaduto. È naturale che il pensiero è andato all'autovelox e alla necessità di dare un certo ordine alla velocità di marcia per evitare che possano verificarsi ulteriori tragedie della strada.

In quel punto della Sr 307 è il terzo incidente di una certa gravità che si verifica negli ultimi mesi.