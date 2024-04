CONA (VENEZIA) - Ciclista investito e ucciso da un'auto, è il secondo incidente mortale di oggi, domenica 7 aprile, dopo quello di Castelcucco (Treviso). Lo scontro si è verificato sulla rotatoria tra Cantarana e Monsole. Il ciclista, a causa dell'urto, è stato scaraventato in un fossato, per lui non c'è stato nulla da fare.