Il "popolo" di papa Francesco, le voci dei fedeli in piazza San Marco: «Una persona meravigliosa». E ai bambini piace la papamobile Video

VENEZIA - La commozione negli occhi degli adulti, la meraviglia nello sguardo dei bambini. E' quello che lascia papa Francesco ai fedeli giunti in diecimila per assistere alla storica messa in piazza San Marco.

Nella sua omelia, i temi a lui più cari, la pace in Ucraina e Palestina, l'accoglienza, l'inclusione e un'attenzione ai cambiamenti climatici. Poi il richiamo, non dimentichiamo la nostra umanità. È la prima volta di Bergoglio a Venezia. Il pontefice dedica un pensiero affettuoso alla città lagunare.

Nella sua omelia il papa parla al cuore della gente, non come capo della chiesa ma come un sacerdote del popolo e c'è chi non trattiene le lacrime.

La giornata per il popolo di Francesco è iniziata all'alba. Già dalle 7 del mattino i primi fedeli sono entrati in piazza San Marco e hanno iniziato a prendere posto, mentre veniva allestito l'altare.

Il papa è arrivato in laguna alle 8 del mattino per l'incontro con le detenute del carcere femminile alla Giudecca e la visita al padiglione Vaticano della Biennale, prima volta per un pontefice. Poi l'incontro con i giovani alla Salute. Prima delle undici il papa fa il suo ingresso in piazza San Marco. Alla fine della celebrazione la consueta richiesta di Francesco «Pregate per me, questo lavoro non è facile» e l'abbraccio del suo popolo. (servizio di Emiliana Costa).