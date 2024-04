Incidente in A4. Traffico bloccato e svincolo chiuso nel tratto maledetto: colpa di uno schianto tra più mezzi

Schianto nel tratto maledetto della A4: il traffico è bloccato. L'incidente è accaduto questa mattina, martedì 30 aprile, poco dopo le 8, nel tratto compreso tra lo svincolo di Cessalto è quello di San Stino di Livenza.

In un tamponamento sono rimasti coinvolti un camioncino, un mezzo pesante e alcune autovetture

Subito sono stati attivati i soccorsi con sanitari del 118 vigili del fuoco, la pulizia stradale, gli ausiliari del traffico della concessionaria Alto Adriatico e il soccorso meccanico.

Chiuso lo svincolo di Cessalto in direzione di Trieste per permettere le operazioni di soccorso. Inevitabili le code per chi si dirige verso Trieste a causa del traffico che è bloccato.