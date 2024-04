Incidente a Latisana, scontro frontale tra due auto: feriti i conducenti

LATISANA - Schianto frontale a Latisana: due le persone ferite. L'incidente è accaduto verso le 16:20 di oggi, martedì 30 aprile, in prossimità della località di Latisanotta.

Si sono scontrate una Fiat 500 e una Skoda Octavia all'incrocio tra via Gellio Cassi e via Aquileia. Un impatto di tipo frontale. Nel botto sono rimasti feriti i due automobilisti. Subito la chiamata è arrivata al Sores che gestisce il numero unico di emergenza in Friuli Venezia Giulia. Dalla centrale operativa di Palmanova hanno così attivato i soccorritori arrivati a Latisanotta con i vigili del fuoco del locale distaccamento e i sanitari arrivati con ambulanza e automedica. Inevitabili i disagi per la viabilità. Ora le forze dell'ordine stanno lavorando per appurare cause e responsabilità. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Latisana per essere sottoposti alla diagnostica.