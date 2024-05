VERONA - Sono riprese in mattinata, oggi 20 maggio, da parte dei vigili del fuoco le ricerche di una persona dispersa da ieri sera nel canale artificiale Camuzzoni a Verona.

Ieri, in tarda serata, era stato recuperato il corpo di un 19enne maghrebino finito in acqua, in circostanze ancora tutte da chiarire, con altre due persone. Uno è riuscito a mettersi in salvo da solo, ma del terzo si sono perse le tracce.