Cervignano del Friuli. Scontro frontale fra due auto in serata: tre persone ferite in ospedale

CERVIGNANO DEL FRIULI (UDINE) - Incidente stradale lungo via Gorizia nel territorio comunale di Cervignano del Friuli: due auto si sono scontrate in un impatto frontale.

Lo scontro è avvenuto ieri, sabato 2 dicembre, intorno alle 21.

Due uomini e due donne sono stati soccorsi del personale medico infermieristico per le ferite riportate, con un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli, l'equipaggio di un'ambulanza Bls (Basic Life Support), proveniente da Palmanova, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso.

Il personale medico ha preso in carico le quattro persone coinvolte: una è stata controllata sul posto e per lei non è stata necessaria all'ospedalizzazione, mentre le altre tre persone sono state trasportate all'ospedale di Palmanova per la cura di ferite non gravi.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Attivati anche i vigili del fuoco.