Farra. Ambulanza si scontra con un'auto e finisce nel fossato: non le era stata data la precedenza. Tre feriti

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Un'auto non ha dato la precedenza a un'ambulanza in servizio d'emergenza, provocandone lo scontro. È successo oggi, sabato 25 novembre, alle 12,00 circa, in Farra di Soligo, via Bellucci, altezza ipermercato LIDL.

L'auto è una Fiat 600 condotta da una 82enne di Sernaglia della Battaglia, proveniente dal parcheggio del citato esercizio commerciale e l'impatto è avvenuto nel tentativo di immettersi lungo la via Bellucci.

A seguito dello scontro, l’ambulanza è uscita dalla carreggiata, andando a finire nel fossato laterale, senza che i trasportati riportassero lesioni. La donna, prontamente soccorsa, è stata invece trasportata presso l'Ospedale di Conegliano, per accertamenti: non è in gravi condizioni. L’ambulanza non trasportava nessun paziente, ma soltanto il personale operativo (autista più personale sanitario), ma era diretta a San Pietro di Feletto per un intervento in emergenza. Sul posto altre 3 ambulanze e carabinieri.