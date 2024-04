Ponzano. Contributo di 65 euro agli studenti che prendono il bus

PONZANO VENETO (TREVISO) - Un contributo da 65 euro per gli studenti che prendono le corriere del sistema extra-urbano. E’ quello che è stato messo sul piatto dal Comune di Ponzano per parificare il costo al sistema urbano degli autobus. L’obiettivo, in sintesi, azzerare il famigerato scalino tariffario tra l’ambito urbano e quello extra-urbano che scatta nei comuni dell’hinterland di Treviso.

Soldi per chi prende il bus, ecco come funziona

Il bando è stato rivolto ai giovani che hanno comperato un abbonamento annuale con Mom o Caverzan. Il municipio ha messo a disposizione contributi per un importo massimo di 65 euro. Ad oggi sono stati stanziati 1.000, rifinanziabili. «Per un principio di equità, si è ritenuto doveroso erogare un contributo economico agli studenti che utilizzano trasporti di linea extraurbana per recarsi a scuola – specifica il sindaco Antonello Baseggio – i residenti del nostro comune sono serviti da più linee di trasporto: autobus ma anche corriere per la parte extra urbana.

Per questa ultima, gli abbonamenti hanno un costo maggiore rispetto ai bus delle linee 55 e 61». «Il bando ha previsto un contributo a concorso della maggiore spesa pari a 65 euro a richiedente – evidenzia il primo cittadino – cioè la differenza comunicata da Mom rispetto al costo di due abbonamenti annuali tra urbano ed extra-urbano». L’iniziativa ha affiancato quella riguardante i cittadini con più di 70 anni.

I costi dei bus per gli anziani

Il Comune di Treviso ha rinnovato l’accordo con Mom. Ponzano, invece, quest’anno ha deciso di fare le cose in autonomia, erogando direttamente i contributi per gli over70. I residenti a Treviso con più di 70 anni possono acquistare l’abbonamento del bus a tariffa ridotta: 25 euro per chi ha un Isee uguale o inferiore a 16mila euro e 85 euro per chi supera la quota Isee di 16mila euro. «Vogliamo continuare a sostenere i nostri anziani, agevolandoli nell’accesso alla città – spiega Gloria Tessarolo, assessore al sociale – grazie a questa iniziativa, che ha anche risvolti dal punto di vista ambientale, vogliamo aiutare i cittadini con particolari bisogni a raggiungere le strutture e i servizi, senza obbligarli ad utilizzare mezzi propri». Discorso un po' diverso per Ponzano. Il sindaco Baseggio stavolta non ha firmato la convenzione con Mom per gli over70. Ma parallelamente ha lanciato un avviso, stanziando 5mila euro, per la concessione di un contributo ai residenti con più di 70 anni che comprano un abbonamento annuale del bus da 404 euro. In questo caso ci sono più scaglioni. Alla luce del contributo previsto, gli anziani residenti a Ponzano con Isee sotto i 7.781 euro pagheranno 40 euro, quelli tra questa soglia e i 15.563 euro dovranno mettere 90 euro, chi ha un Isee fino a 23.345 euro dovrà tirare fuori 145 euro. Al di sopra, o senza Isee, l’abbonamento a conti fatti costerà 200 euro. Anche questo è un modo per aiutare economicamente le fasce più deboli e sensibilizzare all’uso del trasporto pubblico.