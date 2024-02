Carta spesa 2024 Dedicata a te, nuova Social card rafforzata: bonus da 460 euro per gli Isee più bassi. Per cosa si potrà usare

Sta per tornare la Carta Dedicata a te per fare la spesa. Il governo, infatti, si prepara alla nuova ricarica della card, che probabilmente da questa primavera o prima dell'estate metterà in tasca 460 euro annui a chi ha un Isee entro i 15mila euro. Per ora fonti del ministero dell'Agricoltura frenano sul presunto meccanismo delle ricariche da 80 euro ogni due mesi, opzione che dovrebbe continuare a riguardare solo la vecchia Carta Acquisti. Si attende il decreto attuativo congiunto con i ministero dell'Economia e delle Imprese per avere più dettagli.

Si tratta sempre di una card ritirabile alle Poste, ma per questa, a differenza della Carta Dedicata a te (per cui arriva una comunicazione dal Comune e poi c'è il ritiro in ufficio postale), serve un'apposita domanda. Inoltre è di 480 euro invece che 460 euro e vale solo per i cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, secondo determinati criteri Isee previsti per le diverse categorie. Vediamo nel dettaglio cosa sappiamo sulla nuova Social card.

Isee, cambia il calcolo: fuori Btp, buoni fruttiferi e libretti postali. Tutte le novità (in attesa della riforma)