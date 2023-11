Schianto sulla jesolana tra un Tir e un furgone: chiusa la strada

CAORLE - Schianto frontale sulla Jesolana a San Giorgio di Livenza tra un Tir e un furgone. È accaduto questa mattina, mercoledì 8 novembre poco dopo le 7, sulla strada metropolitana 42 nel tratto compreso tra La Salute di Livenza e Ponte Capitello di Eraclea in prossimità della curva "Mais cultori".

Due i mezzi coinvolti: un Fiat Scudo e un autoarticolato. Tutto è al vaglio dei Carabinieri di Caorle intervenuti sul posto per accertare cause e responsabilità. Secondo una prima sommaria ricostruzione, uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta centrando l'altro veicolo che stava arrivando. Nel botto il Fiat Scudo è rimasto senza una ruota e si è distrutto mentre il Tir dopo aver invaso la corsia opposta si è conficcato contro uno dei tanti platani che costeggiano la strada jesolana. Immediato l'allarme che è arrivato al 118. Da qui hanno inviato sul posto i sanitari del Suem assieme ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri. La strada metropolitana è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Almeno due i feriti che sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto il soccorso stradale "Vaccaro è Raro" per la rimozione