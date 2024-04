Udine. Tamponamento in autostrada, 4 feriti portati in ospedale

UDINE - Sono quattro le persone rimaste ferite in un incidente avvenuto in autostrada A4 nel tratto compreso tra Latisana e Porpetto-San Giorgio di Nogaro, nel territorio del comune di Udine, in direzione Trieste. Per cause non ancora accertate, poco dopo mezzanotte un'auto ha tamponato un'altra vettura e quattro occupanti sono rimasti feriti; nessuno di loro rischia la vita.

Gli operatori sanitari inviati dalla Sores sono giunti con due Mezzi di soccorso avanzato e un elicottero e hanno trasportato i quattro feriti negli ospedali della zona, tra i quali il Santa Maria della Misericordia di Udine.