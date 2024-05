Esce per una battuta di pesca e non rientra più a casa: 64enne trovato morto nelle acque del Tagliamento

UDINE - Tragedia nel pomeriggio di sabato 11 maggio in Carnia. Il corpo senza vita di un 64enne di Socchieve, Mario Fachin, è stato ritrovato nelle acque del fiume Tagliamento, nei pressi della diga di Caprizi, nel comune di Socchieve.

Cosa è successo

Il pensionato da quanto emerso era uscito per una battuta di pesca. I familiari non vedendolo rientrare hanno quindi dato l’allarme. Successivamente l’automobile del 64enne è stata notata nei pressi della diga ed è da lì che sono partite le ricerche. Sul posto nella serata di sabato sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tolmezzo insieme agli specialisti della squadra fluviale di Udine, e i Carabinieri della Compagnia del capoluogo carnico e della stazione di Ampezzo. Il corpo è stato rinvenuto pochi metri più avanti, oramai senza vita. Le analisi e l’autopsia ricostruiranno ora la dinamica dei fatti: tra le ipotesi quella di un malore improvviso e di conseguente scivolamento all’interno delle acque del fiume.

Anche la Procura della Repubblica di Udine è stata informata in merito all’accaduto. L’uomo molto conosciuto in paese, prima della pensione lavorava come operaio edile per l’impresa “Valle costruzioni” che aveva sede ad Enemonzo. Appassionato di pesca e montagna, lascia due figlie. A stringersi ai familiari in questo momento di dolore, il sindaco di Socchieve, Coriglio Zanier.