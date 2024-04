Sernaglia. Incendio nella notte: distrutta una casa colonica. Il custode ha dato l'allarme. Giallo sulle cause

SERNAGLIA (TREVISO) - Devastante incendio nella notte: casa colonica divorata dalle fiamme in via Fontane Bianche, a Sernaglia della Battaglia, vicino al Piave. Il rogo è divampato poco dopo la mezzanotte di domenica 28 aprile. All'interno dormiva il custode. E' stato lui a dare l'allarme, quando si è accorto delle fiamme e del fumo. L'uomo, rimasto illeso, è riuscito a uscire prima che l'edificio si trasformasse in una trappola incandescente e si è messo in salvo.



Poco dopo sono arrivate parecchie squadre dei vigili del fuoco da Conegliano, Montebelluna e Treviso, per un totale di 20 operatori e diversi mezzi: autoscala, autopompe e autobotti. Ci è voluta tutta la notte per spegnere l'incendio. In mattinata le operazioni era ancora in corso: i pompieri hanno soffocato gli ultimi focolai e bonificato al zona. La gran quantità di materiale stipato all'interno ha complicato l'intervento. Ora l'abitazione a due piani è completamente inagibile.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi.

Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio: per ora non si esclude nessuna pista, compreso il dolo. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco a fare chiarezza.