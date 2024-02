San Stino di Livenza, A4. Non si accorge del mezzo che lo precede e si schianta: tamponamento tra 2 tir nel tratto maledetto. Code

SAN STINO DI LIVENZA - Schianto tra Tir nel tratto maledetto della A4: lunghe code in direzione di Venezia.

Un altro incidente nel tratto maledetto della A4 ha mandato in tilt la viabilità tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di San Stino di Livenza, in direzione di Venezia. L'incidente è accaduto verso le 14:20 di oggi, martedì 20 febbraio. Come spesso accade il martedì, in prossimità del restringimento a due corsie della A4, si sono formate delle lunghe code di mezzi pesanti che arrivano dall'est Europa.

La mancanza di distanza di sicurezza ha provocato un tamponamento tra due tir. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i conducenti. Inevitabili i nuovi rallentamenti a tratti tra Portogruaro e San Stino. Sul posto sono intervenuti gli ausiliari del traffico della concessionaria autostradale Alto Adriatico assieme ai soccorritori con le gru.