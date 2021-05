Causa un incidente mortale e poi scappa: individuato il pirata della strada

TREVISO - Individuato il pirata della strada alla guida dell’auto che sabato alle 19,15 in via Podgora ha provocato l’incidente mortale costato la vita a Luciano Paro, 76 anni. L’auto ha urtato e gettato a terra Paro mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, per poi fuggire. Paro ha inizialmente riportato la frattura scomposta di una caviglia venendo subito soccorso da un’ambulanza del Suem. Sul momento però le sue condizioni non sembravano gravi. Una volta arrivato in Pronto Soccorso, il dramma: Paro è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio e, nonostante gli sforzi di medici e infermieri, verso le 21 è morto. A quel punto un semplice incidente è diventato un caso di omicidio stradale.

