Castello di Godego. Pauroso incidente fra tre auto, una si ribalta: ferita una donna incinta

CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) - Carambola fra tre auto, una si capotta: ferita una donna incinta. La futura mamma è finita all'ospedale per le cure e gli accertamenti: fortunatamente non rischia la vita. Ma lo spavento è stato forte. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 26 aprile, in via Caprera, a Castello di Godego.

Tre le auto coinvolte nello schianto. Una di queste, su cui viaggiava la donna in stato di gravidanza, si è ribaltata sulla carreggiata. I sanitari del Suem 118 hanno soccorso sul posto la donna col pancione per poi trasportarla in ospedale con ferite di media gravità. Illesi invece gli occupanti delle altre vetture. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Castelfranco per mettere in sicurezza i mezzi; e le forze dell'ordine per i rilievi. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio.