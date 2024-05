Treviso. Quattro studenti rapinati in mezz'ora: arrestato un 17enne. Era il capo della baby gang, a una vittima ha rotto il naso a testate

TREVISO - Picchia e rapina quattro ragazzi in mezz'ora, insieme alla sua baby gang, scegliendoli tra la folla di studenti usciti da scuola. A uno ha rotto il naso con una testata pur di farsi consegnare la refurtiva. Ora il 17enne, a capo della banda, è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere, sottoposto a custodia cautelare.

I fatti risalgono al 9 febbraio scorso: gli agguati sono avvenuti in via Roma, nei pressi dell'autostazione Mom. Insieme a un gruppetto di coetanei, verso le 12, il ragazzo ha pescato quattro ragazzi, tutti minorenni, dalla folla di studenti che si riversava verso le pensiline dei bus. Le vittime venivano strattonate, minacciate, picchiate e derubate di cellulari, catenine, cuffiette e portafoglio. In un caso un giovane è stato colpito dal 17enne con una testata riportando la frattura del setto nasale e 30 giorni di prognosi.



Le indagini della questura di Treviso proseguono per identificare i complici del baby boss.