Segusino. Giovane operaio schiacciato contro il muro da un camion, liberato dai pompieri: «Abbiamo tagliato la portiera»

SEGUSINO (TREVISO) - Incidente sul lavoro a Segusino: 34enne schiacciato contro un muro dal camion da cui era appena sceso. Ora è ricoverato a Treviso, in prognosi riservata. I vigili del fuoco spiegano le operazioni per liberarlo: «Al nostro arrivo il conducente era intrappolato tra la portiera e il muro di un'abitazione. Aveva anche un braccio incastrato. Abbiamo usato degli appositi cuscini per sollevare il mezzo e poi abbiamo tagliato un pezzo di portiera».