Bloccata in casa per colpa della carrozzina: in aiuto a Graziella ci sono i “Cavalieri”

TREVISO - Questa è prima di tutto una storia di braccia. Perchè per poter far vedere a Graziella la luce del sole, farle respirare l'aria della sua città, oggi servono braccia. Il suo appartamento in pieno centro storico, il suo angolo di vita, ha un comodo ascensore. Ma per arrivare in strada ci sono cinque gradini. E lì non si inventano soluzioni, se hai una carrozzina. Graziella quelle scale le ha sempre fatte di getto. Coi tacchi o senza, per lo spritz con le amiche, per le feste, per vivere in allegria la sua Treviso. Da tre mesi però non è più così. E chi ti salva in una situazione del genere? Gli amici. E neppure i tuoi, che spesso hanno la tua età. Ma quelli di tua figlia. Nasce così la chat più bella del mese: si chiama i cavalieri di Graziella.

Gli iscritti sono ragazzi solo un poco agèe, tra i cinquanta e i sessanta, che offrono braccia per permettere a Graziella di uscire di casa in sedia a rotelle.

IL RACCONTO

Racconta questa storia Cinzia Panozzo, la figlia di Graziella che a 79 anni si è improvvisamente trovata seduta a causa di un ictus. «Mia madre ha avuto un importante problema di salute tre mesi fa. È rimasta in ospedale e oggi è a casa ma non può più muoversi con le sue sole gambe. La sedia a rotelle la aiuta ma purtroppo diventa un grande problema per poter uscire e respirare un po' di aria. Non sapevo cosa fare, io non riesco a sollevarla di peso, ci vogliono braccia maschili. Non sapevo come fare, e così sono entrati in scena i Cavalieri». Quattro come i moschettieri, ma il numero aumenta di giorno in giorno, rispondono alla chat e si presentano per trasportare Graziella lungo i cinque scalini che la separano dalla strada. «Cerco ovviamente di non abusare della loro disponibilità. Sono i ragazzi della mia compagnia, siamo cresciuti insieme e diversi di loro abitano in centro. Lo trovo un gesto d'amore pazzesco nei nostri confronti».

IL RITRATTO

Cinzia e Graziella, figlia e madre che sembrano sorelle. Diciannove anni di differenza, cresciute insieme, l'una per l'altra, l'una la famiglia dell'altra. Solari allegre, Graziella che partecipa alle feste della figlia. E quindi quegli amici sono anche un po' suoi. «Fino a poco tempo fa si trovava con le amiche, andava a bersi il suo spritz. Restare improvvisamente immobilizzati è una sciagura. Ora sto cercando una soluzione, cambieremo appartamento, la priorità è senza dubbio la sua qualità di vita. Ma fino al momento in cui non avremo una soluzione, ci affidiamo all'aiuto di questi fantastici Cavalieri che ci riempiono il cuore. Graziella è piena di gratitudine e di affetto». Cinzia Panozzo è l'ex moglie di Ricky Bizzarro: simpatica allegra perfetta rappresentante dei "fioi de la piazza". E sono proprio i fioi ad aver pensato a questa chat e a questo nome antico. «Amici da sempre, amici per sempre. A qualsiasi ora posso chiamarli e qualcuno arriva, così lei può prendere una boccata d'aria».

LA GIOIA

Per Graziella è una gioia immensa poter uscire di nuovo, è un'importante prova di maturità. «La mamma è orgogliosissima del gruppo, si sente importante e anche coccolata. Penso che se ci sono queste cose vuol dire che qualcosa abbiamo seminato. Mia mamma alla fine è sempre stata una di noi, siamo cresciute come se fossimo due sorelle, siamo molto legate. Io sto cercando una soluzione, deve poter continuare a vivere bene anche se in un'altra dimensione. Ma quello che stanno facendo i ragazzi oggi non ha prezzo». Cinzia Panozzo è felicemente sorpresa dalla solidarietà ricevuta da tante persone. «Mi hanno consigliato, dato suggerimenti, c'è stato un bellissimo passaparola. Li ringrazio tantissimo, hanno dimostrato un'umanità rara. Sono orgogliosa di avere un gruppo di amici così. Nel tempo non siamo mai cambiati, ci vogliamo sempre un mondo di bene».